20 ألف زائر لمهرجان الصحراء بحائل في يوم

شارك عبر واتساب

حائل – البلاد

سجل مهرجان الصحراء الدولي العاشر، الذي انطلق يوم الخميس الماضي بمتنزه المغواة الترفيهي حضور أكثر من 20 ألف زائر وسائح من مختلف مناطق المملكة، في اليوم الثالث من المهرجان والاستمتاع بالفعاليات والبرامج المقدمة.

وشهدت الفعاليات تنوعاً، شمل عروض الفنون الشعبية، وسباق الإبل والخيل والصقور، ومنتجات الأسر والحرف اليدوية .

وأوضح مدير الفعاليات بمهرجان الصحراء الدولي العاشر المتحدث الرسمي للمهرجان ماجد الجبرين، أن فعاليات المهرجان تخدم التنوع التراثي والثقافي، إضافة إلى الترفيه والرياضة وتحقيق رغبات أفراد الأسرة بصفة عامة، كما تقدم جامعة حائل البرنامج العلمي للمهرجان متوقعاً أن يتجاوز إجمالي الدخل لمنافذ البيع في السوق الشعبية خلال فترة الفعاليات أرقاما إيجابية، وذلك قياساً بالسنوات الماضية، مرجعاً ذلك إلى كثرة الزوار، خاصة أن المهرجان يتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي.

وأكد أن المهرجان يشكل أحد المهرجانات السياحية الداعمة لاقتصاد المنطقة، ويسهم بصورة فاعلة في دعم ونمو الحراك الاقتصادي، وزيادة إيرادات الأسر المنتجة والحرفيين، ورسم وإبراز حياة البادية للأبناء من خلال البرامج والفعاليات والأنشطة، منوهاً بتعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المهرجان .