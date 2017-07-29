20 عاما من الخدمات للمرضى وكبار السن.. (نرعاك).. مظلة طموحة للصحة المنزلية

جدة – رشيد الزهراني

تُعد المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية “نرعاك” التي تأسست عام 1997م، إحدى المؤسسات الوطنية غير الربحية في دعم إنشاء مراكز الرعاية الصحية المنزلية في المملكة وتعمل على الارتقاء بجودة خدماتها، وبرامجها من أجل تلبية الاحتياجات الصحية والنفسية والاجتماعية للمرضى في بيئتهم المنزلية، ومساعدة الأسر على تقبل حالة مريضهم والعناية به بطريقة صحيحة لتحقيق الراحة والإستقلالية للمريض وأفراد أسرته.

وتركز المؤسسة التي ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز في رؤيتها على دعم إنشاء مراكز للرعاية الصحية المنزلية في المملكة، والإسهام في الإرتقاء بجودة خدماتها ، مع تلبية احتياجات المرضى النفسية والاجتماعية, ودعمهم بالمعدات والمستلزمات الطبية الاستهلاكية , وتعزيز القدرات الوظيفية للمريض ودعمه لتحقيق استقلاليته وتفعيل دور أسر المرضى في تقديم رعاية صحية لمرضاهم من خلال توجيهات الطاقم الطبي.

وفي الجانب التوعوي الصحي تقوم المؤسسة بنشر الوعي والثقافة الصحية بين المرضى وأسرهم في المجتمع وتحويله إلى عنصر دعم لجهود الدولة في المجال الصحي وعاملٍ مساعدٍ لدور القطاعات الصحية، أما فيما يتعلق بالجانب التطوعي فتسعى إلى إعداد جيل مبادر للعمل التطوعي، وخاصة في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية بالاضافة إلى توعية المجتمع ومسؤولي المستشفيات العامة بأهمية خدمة الرعاية الصحية المنزلية.

وقدمت “نرعاك” عام 2015م فقط (9506) خدمات طبية واجتماعية لأكثر من 7000 مريض ومستفيد من المؤسسة واهتمت بتقديم برامج تطويرية لتنمية مواردها بوصفها نقطة الوصل ومسؤولياتها الاجتماعية المتمثلة في التركيز على المتبرعين ومقدمي خدمة الرعاية الصحية المنزلية والتعامل بشفافية لكسب المتبرعين والمتطوعين، وكذلك الرعاة من أجل دعم المرضى المحتاجين لبرامجها.

ويتنوع الدعم الخيري الذي تقدمه ليصل إلى مراقبة جودة الخدمات وتقنينها وتنظيمها وتشجيع انتشار تلك الخدمات والتأثير على صناع القرار والتوعية والتثقيف للعامة وتحسين مستويات المراكز المدعومة وتثقيف وتدريب مقدمي الرعاية وكذا تحسين الإدارة والرعاية والأجهزة والأدوات الطبية إلى تأمين سيارات فريق الرعاية المنزلية وتأهيل مسكن المريض والأجهزة العلاجية والأجهزة والتركيبات الطبية وتعديل السيارات للمعوقين, والرعايتين الترويحية والتلطيفية.

وتتلخص أنواع الرعاية الصحية المنزلية التي تقدمها المؤسسة في الرعاية التمريضية للمرضى وكبار السن , والعلاج التنفسي والغذائي ورعاية مرضى الأمراض المزمنة منها : “السرطان والقلب والسكري والضغط ” وتعدى إلى رعاية ما بعد العمليات الجراحية وتضميد الجروح وفك الغرز , وإدخال القساطر , والعلاج الطبيعي والتأهيلي للمقعدين والعاجزين جسدياً إلى جانب الدعم النفسي الاجتماعي .

وفي سياق متصل وفرّت “نرعاك” لمنسوبيها الأجهزة المساعدة على الحياة من خلال توفير أنابيب الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي وتوليد الأكسجين والأجهزة الطبية والأسرة الكهربائية والمراتب الهوائية – الكراسي المتحركة بأنواعها- والأجهزة التشخيصية المساعدة مثل : أجهزة الضغط والسكري وأجهزة قياس نسبة الأكسجين في الدم, بالاضافة إلى المستلزمات الطبية الأخرى مثل :الحفائض ,والمفارش والقساطر البولية , وأشرطة السكر , وأنابيب التغذية .

وفي إحصائية أعدتها المؤسسة عن عدد من يحتاجون الرعاية الصحية المنزلية فقد بلغ 45 شخصا من كل 1000 شخص في المملكة لديهم نوع من أنواع العجز يحد من قيامهم بالأعمال اليومية المعتادة، و14شخصا من كل ألف يحتاجون للرعاية الصحية المنزلية و48 ألف في منطقة مكة المكرمة حالياً يحتاجون لرعاية صحية منزلية وسيتزايد هذا العدد ممن تتجاوز أعمارهم الـ 65 عاماً.

ودعمت مؤسسة “نرعاك” منذ تأسيسها مركز جدة للرعاية الصحية المنزلية في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة, وأنشأت دار الضيافة، ودعمت دار الأمان بالحرس الوطني , كما أنشأت مركز الرعاية المنزلية بالمستشفى الجامعي , ودعمت إنشاء المبنى الإداري للطب المنزلي بالمدينة المنورة, وعملت على تطوير مقاييس الجودة وقواعد المنح, وحصلت على عضوية المؤسسة في اللجنة الوطنية للطب المنزلي – المجلس الصحي السعودي – .

كما وقعت شراكة مع مركز جدة للرعاية الصحية المنزلية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة , وادارة الطب المنزلي مدينة الملك فهد الطبية بالرياض , إلى جانب الإسهام في مشروع بناء المبنى الإداري للطب المنزلي بعسير , وكذا إنشاء مبنى إداري للطب المنزلي في ذات المنطقه عسير، وكذا تبنى المؤسسة رعاية حضور الكوادر الصحية العاملة في مجال الرعاية الصحية المنزلية للمؤتمرات الطبية الخارجية في مجال الرعاية الصحية المنزلية.

وأبانت أن من بين مشاريع المؤسسة انشاء “دار الضيافة” أحد المشاريع الطبية المساندة للمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية “ملاذ صحي للمرضى وذويهم”بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للحرس الوطني بجدة ,بإجمالي عدد الغرف 62 غرفة , واستقبل الدار 454 مريضًا وذويهم للعام 2015 م.