20 قتيلا في تفجير حمص بينهم رئيس فرع الأمن العسكري للنظام

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حمص ــ وكالات

هز تفجيران انتحاريان مركزين أمنيين في محافظة حمص، السبت، وأسفرا عن مقتل 10 عناصر بينهم رئيس فرع الأمن العسكري وضباط كبار حسبما ذكرت رويترز”.

وقالت المصادر إن الهجومين استهدفا فرعي أمن الدولة والأمن العسكري في حي الغوطة وسط مدينة حمص.

وكانت “شبكة شام” السورية المعارضة نقلت عن ناشطين قولهم إن فرع أمن الدولة في حي الغوطة وفرع الأمن العسكري تعرضا لعمليات هجوم وتفجير.

وتحدثت مصادر محلية عن وقوع العديد من القتلى والجرحى في صفوف القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية.