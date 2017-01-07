20 مليون دولار تحت (مرتبة) محتال

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بوسطن – وكالات

أعلن الادعاء في الولايات المتحدة أنه تم ضبط نحو 20 مليون دولار تحت حشية ( مرتبة) في شقة بمدينة ماساتشوستس بعد القبض على برازيلي في قضية غسل أموال مرتبطة بعمليات احتيال عالمية بمليارات الدولارات.

واتهم الادعاء الاتحادي في بوسطن كلبر رينيه ريزيريو روشا (28 عاما) بالتآمر لغسل أموال في قضية ترتبط بتحقيق عن شركة تلكسفري التي تروج لنفسها على أنها شركة اتصالات عن طريق الإنترنت لكن مدعون يقولون إنها في الحقيقة مشروع احتيال يقوم على التسويق الهرمي.

وجاء القبض عليه في إطار تحقيق حول تلكسفري وهي شركة يقع مقرها بمدينة مارلبورو في ماساتشوستس تبيع خدمة المكالمات التليفونية عبر الإنترنت والتي أنشأها الأمريكي جيمس ميريل والبرازيلي كارلوس وانزلر.

وقال مدعون إن تلكسفري مشروع احتيال عملاق يقوم على التسويق الهرمي إذ تبيع خدمتها مقابل مبالغ زهيدة أو بدون مقابل بينما تجمع الملايين من الدولارات من آلاف الأشخاص الذين يدفعون مقابل الاشتراك ليكونوا “مروجين” لينشروا إعلانات لحسابها على الإنترنت.