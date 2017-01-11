20 % من السعوديات يستخدمن وسائل التواصل 8 ساعات يومياً

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جدة ــ البلاد

كشفت دراسة إحصائية حديثة، أن 20 % من السعوديات يقضين أكثر من 8 ساعات يومياً في استخدام مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تبلغ نسبة المستخدمين من الرجال في الفترة الزمنية نفسها 12 %.

وأظهرت نتائج دراسة – أجرتها شركة الأبحاث الدولية “YouGov- و شركة فيرجين السعودية، أن المجتمع النسائي في المملكة يشكل 60 % من إجمالي مستخدمي “إنستجرام”، في حين بلغت نسبتهن على “سناب شات” 55 %.

وقالت الدراسة: إن النساء يقضين وقتاً أطول من الرجال في مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ بلغ 8 ساعات؛ مشيرة إلى أن المملكة تعد واحدة من أكثر الدول استخداماً للتقنية.