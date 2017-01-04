20 % نسبة تذبذب أسهم الشركات في السوق الموازي
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الرياض – البلاد
كشف مدير إدارة تطوير المنتجات الاستثمارية في هيئة السوق المالية عبدالله بن محمد بن غنام أن نسبة تذبذب أسهم الشركات المساهمة الجديدة المدرجة في السوق الموازي ” نمو ” 20 %, مبيناً أن هذه النسبة قابلة للدراسة في المستقبل.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر هيئة السوق المالية لتناول قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازي ” نمو ” ,
مبينًا أن تأسيس السوق الموازي متماشياً مع برنامج الهيئة لتحقيق رؤية المملكة 2030 , وتستند إلى عدة محاور من أهمها تعزيز دور السوق المالية لتكوين رؤوس الأموال وتمويل الاقتصاد الوطني ,
مؤكداً أن السوق الموازي فرصة للشركات المساهمة التي لا تستطيع تحقيق متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية وسيخدم فئات مختلفة من الشركات ومن ضمنها الشركات الصغيرة والمتوسطة .
التصنيف: محليات
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