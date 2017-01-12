20 وفاة يوميًا و20 مليار ريال خسائر الحوادث المرورية

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جدة – البلاد

كشفت دراسات أن معدل ضحايا الحوادث المرورية في المملكة 20 حالة وفاة في اليوم – 70 % منها دون سن الأربعين- كما وصلت الخسائر السنوية إلى 20 مليار ريال.

وحددت إدارة المرور في تقرير لها أهم أسباب المخالفات وهي على التوالي: الوقوف غير النظامي (أكثر من 2 مليون مخالفة)، عدم ربط حزام الأمان ( أكثر من مليون مخالفة) ، التظليل ( أكثر من ثمانمائة ألف مخالفة)، السرعة الزائدة والتي كانت السبب الاول للحوادث بالمملكة العام الماضي ( أكثر من خمسمائة ألف مخالفة)، القيادة بدون رخصة سياقة ( أكثر من خمسمائة ألف مخالفة) و تجاوز الإشارة المرورية ( أكثر من أربعمائة ألف مخالفة).

كما خلصت بعض الدراسات التي أجريت حول حوادث الطرق في المملكة، إلى مجموعة إضافية من الأسباب، منها الخطأ البشري؛ كالسير عكس الاتجاه، والتوقف المفاجئ.

يذكر أن قرار الغرامات تضمن مخالفات قطع الإشارة الحمراء، واستخدام لوحة غير عائدة للمركبة، أو لوحة غير نظامية، ووضع ملصقات، أو شعارات تنافي الآداب العامة، وغيرها، وتلك المخالفات ستبلغ قيمة غرامتها ما بين 3,000 إلى 6,000 ريال، بالإضافة إلى مخالفات طمس أو محاولة طمس اللوحة، والقيادة تحت تأثير المسكر، أوالمخدرات، والقيام بأعمال على الطرق من غير تنسيق مسبق ، والتي ستصل غرامتها إلى ما بين 5,000 إلى 10,000 ريال. وبلغت قيمة مخالفة التفحيط لأول مرة 20,000 ريال، مع حجز المركبة 15 يوماً، وإحالة المفحط للمحكمة للنظر في عقوبة السجن.