200 ألف لاجئ روهينغي معرضون لخطر الرياح الموسمية

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حرصها على تقديم مساعدات إضافية إلى مئات الآلاف من اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش المتأثرين بالأمطار الموسمية في منطقة كوكس بازار.

وأوضحت المنظمة الدولية أن بين 150-200 ألف لاجئ من الروهينغا معرضون لخطر الرياح الموسمية، مبينة أن الأرض التي يعيشون عليها معرضة للانهيارات والفيضانات، كما أنهم بحاجة ماسة إلى إعادة توطينهم.

وقالت المنظمة إنها تواصل تعزيز قدرتها على التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها، كما تقوم بتدريب بعض اللاجئين كي يكونوا في فرق البحث والإنقاذ، وتعمل المفوضية والشركاء بشكل وثيق مع اللاجئين لتطوير نظم الإنذار المبكر والحملات الإعلامية لحالات الطوارئ.