200 ألف لتر زيت يعرضها مهرجان الزيتون بالجوف

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الجوف ــ البلاد

استقبل مهرجان الزيتون العاشر بمدينة الجوف ما يزيد عن (200) ألف لتر من زيت الزيتون المعروض للبيع، كما ضم منتجات عدة مشتقة منه، بما يجعله أكبر سوق خليجي للزيتون وزيته.

وقال رئيس اللجنة العليا لمهرجان الزيتون عجب القحطاني إن المعرض يحتوي ما يزيد عن (200) ألف لتر من زيت الزيتون وأكثر من 15 ألف كلغ من الزيتون المخلل، وهو ما يمثل ضعف ما احتواه المهرجان العام الماضي،

إضافة إلى مشاركة ستين مزارعا وست شركات كبرى لإنتاج الزيت في الجوف. وأكد القحطاني أن كل ما يعرض في المهرجان خضع لحملة فحوصات في مختبر أمانة الجوف لاختبار خلو الزيت من أي أساليب للغش. ويشهد المهرجان عدة أجنحة للمزارعين الذين قاموا على تزيينها بشجرة الزيتون والورود، إضافة إلى ابتكار قناني زجاج ممزوجة بقطع من القماش لتمثل هدايا لزيت الزيتون يحرص الزوار على اقتنائها وتقديمها كهدايا.

ويعرض المزارعون في المهرجان منتجات عدة مشتقة من زيت الزيتون، منها كريمات للجسم وشامبو وصابون، إضافة إلى ورق الزيتون المستخدم كدواء علاجي.

وقال المزارعون إنهم تمكنوا من بيع كميات جيدة من إنتاجهم نظرا لما يشهده المهرجان من إقبال كثيف منذ انطلاقته الأربعاء الماضي، حيث حظي بإقبال من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج.