2067 متبرعا لحملة (دمي لضيوف الرحمن)

الدمام – حمود الزهراني

اختتمت جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية ” إيثار ” ، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ممثلة بالمختبر الإقليمي وبنك الدم حملة التبرع بالدم والتي حملت شعار ( دمي لضيوف الرحمن) والتي تعد الأكبر على مستوى المملكة وتهدف إلى تغذية بنك الدم بوحدات إضافية لدعم المشاعر المقدسة لحج عام 1439هـ حيث استمرت لمدة 16 يوما بالخبر .

وحققت الحملة نجاح غير مسبوق إذ بلغ عدد المتبرعين 2067 متبرع , وسط جهود كبيرة من الجهات المشاركة والمتطوعين والمتطوعات الذين ساهموا في توزيع المنشورات للمتسوقين لحثهم على التبرع و كسب الأجر خاصة أنها تلامس شعائر مقدسه ألا وهي موسم الحج ، بالإضافة إلى عرض بعض النصائح والتوجيهات للزوار عن أهمية التبرع بالدم .

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عبدالعزيز بن علي التركي بأن هذه الحملة تقوم بتنفيذها الجمعية في كل عام بالتزامن مع موسم الحج ، وهي مشاركة إلى جانب الدور الذي تقوم به الجهات المختصة في هذا المجال.

فيما أكد مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الشرقية عبدالله بن مطر العتيبي بأن الحملة التي تعد الأكبر على مستوى المملكة استطاعت تحقيق الهدف منها لتزويد بنك الدم بوحدات إضافية لدعم المشاعر المقدسة لحج عام 1439 هـ ، بما مجموعة 2067 وحدة دم ، حيث تم إرسال 1000 وحدة دم لبنوك الدم في المشاعر المقدسة، بينما تم تزويد مخزون المنطقة الشرقية بالدم بـ 1067 وحدة.