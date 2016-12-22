(21) ألف سعودي يقودون أكبر منظومة للطاقة الكهربائية بالشرق الأوسط

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جدة ــ البلاد

قالت الشركة السعودية للكهرباء: إن 85 % من المهندسين والفنيين بالشركة “سعوديون” ما يمثل نقلة نوعية في عملية تشغيل وإدارة المنشآت الكهربائية تقنيا وفنيا بأيد وطنية، مؤكدة في الوقت ذاته أن نحو 21 ألف مهندس وفني سعودي يقودون عملية إدارة وتشغيل وتطوير منظومة العمل الفني بالشركة، وأن هناك عددًا من الخطط والمبادرات يتم تنفيذها لإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية لإنشاء وإدارة وتشغيل مشاريع الطاقة الكهربائية كافة.

وقال نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية بالنيابة سليمان بن إبراهيم الحبيشي : إن 4600 مهندس و16500 فني سعودي يقودون العمل في محطات التوليد وقطاع الصيانة والقطاعات الفنية بالشركة، مؤكدًا أن أهمية سيطرة الكفاءات الفنية الوطنية على العمل لا تكمن فقط في تقلد أبناء الوطن لتلك الوظائف التقنية المهمة، بل قيادة العمل في واحدة من أكبر شركات الطاقة الكهربائية على مستوى العالم، بعد أن أصبحت الشركة الأولى في مجالها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وهو ما يكشف عن قدرات فنية هائلة، وتطور نوعي في منظومة الطاقة الكهربائية بالسعودية على أيدي المهندسين والفنيين السعوديين.