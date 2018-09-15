214 مليار دولار عجز الميزانية الأمريكية

واشنطن ــ رويترز

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة بلغ 214 مليار دولار في أغسطس أي ما يقرب من مثلي مستواه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي في ظل تضخم المصروفات، مقابل عجز الميزانية 108 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بفارق 106 مليارات دولار، حسب ما أظهر بيان الميزانية الشهري للوزارة.

وتوقع اقتصاديون أن تعلن الخزانة عن عجز قدره 156.5 مليار دولار في أغسطس

ويبلغ العجز الحكومي 152 مليار دولار عند أخذ تعديلات التقويم في الحسبان، وذلك مقارنة مع عجز معدل قدره 108 مليارات في الشهر نفسه قبل عام.

ويرى الاقتصاديون عموما أن تخفيضات ضرائب الشركات والأفراد التي أقرتها إدارة ترامب أواخر العام الماضي وزيادة الإنفاق الحكومي المتفق عليها أوائل فبراير ستؤدي على الأرجح إلى تضخم عجز الميزانية الأمريكية.

وبلغ عجز السنة المالية التي بدأت في أكتوبر الماضي 989 مليار دولار مقارنة مع 674 مليار دولار في الفترة ذاتها من السنة المالية 2017. وعلى أساس معدل، تبلغ الفجوة 886 مليار دولار مقارنة مع 713 مليار دولار في الفترة السابقة.

ويقدر إجمالي الإيرادات غير المعدلة بـ219 مليار دولار أغسطس الماضي بانخفاض 3% عن أغسطس من العام الماضي، في حين بلغت المصروفات غير المعدلة 433 مليار دولار بقفزة 30% عن الشهر نفسه من 2017.