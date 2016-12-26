22 ألف طالب وطالبة يستفيدون من برامج (فطن)

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الرياض – البلاد

نفذت الإدارة العامة للتعليم بالرياض ممثلة في إدارة تعليم الكبار برنامج المهارات الشخصية والاجتماعية لطلاب وطالبات مراكز تعليم الكبار،وبرامج محو الأمية المسائية .

وأوضحت المساعد للشؤون التعليمة ورئيسة لجنة فطن بتعليم الرياض الدكتورة نجلاء الزامل، أنه قد بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بالنسبة للطالبات الكبيرات في الرياض من قبل الخبيرة ومشرفة تعليم الكبار في مكتب تعليم البديعة الأستاذة نهاية الشهراني في وحدات التدريب بوسط الربوة ، وغرب البديعة، وتم استهداف في المرحلة الأولى ما يقارب ( ٨٠ ) متدربة ما بين مشرفة تربوية وقائدة و معلمة و مرشدة، وهذه المجموعة هن اللاتي يتوليّن المرحلة الثانية من البرنامج، والتي ستبدأ- بإذن الله- هذا الأسبوع؛ حيث يدربّن المعلمات والطالبات في المراكز المسائية؛ وفق خطة زمنية معدّة مسبقا من قبل رئيسة وحدة تعليم الكبار بمكتب التعليم، بما يعطي ١٠٠٪‏ من نسبة التحقق على نهاية العام الدراسي كما ورد في الخطة.

وقالت الزامل : إن برنامج فطن لم يهمل أي شريحة من منسوبي التعليم في الدورات والتأهيل .

من جانب ذي صلة ذكرت مديرة إدارة تعليم الكبيرات الأستاذة منيرة اليوسف أن عدد القائدات و المعلمات و المرشدات في المراكز المسائية يقارب ٧٠٠ ، أما الطالبات فعددهن أكثر من ٦٥٠٠ طالبة .. ووجهت اليوسف الشكر لجميع العاملين في برنامج فطن ومديرات ومديري مكاتب التعليم على اهتمامهم، ودعمهم للبرنامج لتحقيق أهدافه .

من جهته بين مدير إدارة تعليم الكبار فهد الحقباني أن عدد من سيتم تدريبهم من الطلاب في مراكز تعليم الكبار سيبلغ 16000 طالب ،سيتم استهدافهم هذا العام ببرامج وقائية نوعية تحقق أهداف فطن .