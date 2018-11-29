دولية

22 قتيلا بانفجار في شمال الصين

كتبه Gamal salehaccess_time19 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      29 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

بكين ـ وكالات

قتل 22 شخصا على الأقل، وأصيب 22 آخرون أمس “الأربعاء” جراء انفجار، أعقبه حريق قرب مصنع للكيماويات بشمال الصين، حسب ما أفادت به السلطات المحلية. وقالت خدمات التواصل في مدينة تشانغجياكو، التي تبعد 200 كيلومتر شمال غرب بكين: إن الانفجار الذي وقع قرب مصنع للكيماويات أدى أيضا إلى احتراق نحو 50 شاحنة.

ونقل الجرحى إلى المستشفى بعد الانفجار، الذي لم تكشف السلطات أسبابه بعد. وقالت السلطات: “إن أعمال البحث والإنقاذ والتحقيق في أسباب الحادث جارية”. وشهدت الصين عددا من الحوادث الصناعية في السنوات الأخيرة. ففي يوليو، أدى انفجار في مصنع للكيماويات إلى مقتل 19 شخصا، وإصابة 12 آخرين في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين.

Gamal saleh

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