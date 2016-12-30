2200 طالباً وطالبة يدرسون في 98 حلقة قرآنية بطبرجل

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بلغ مجموع الطلاب والطالبات الملتحقين بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.

بمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف 2200 طالباً وطالبة، يدرسون في 98 حلقة قرآنية.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكــريم بمحافظ طبرجل عن أعمالها ومناشطها لعام 1437ه.

حيث أوضح التقرير أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات بالجمعية 2200 طالباً وطالبة و 98 حلقة قرآنية و 98 معلماً ومعلمة.

مشيراً إلى أن الجمعية تطمح أن يصل عدد الحلقات القرآنية خلال الأشهر القادمة إلى 110 حلقات للبنين والبنات.

وبين التقرير أن عدد الذين أكملوا حفظ القرآن الكريم بلغ 3 طلاب.

في حين وصل عدد الحافظين لجزء عمَّ 375 طالباً .

فيما حفظ 17 طالباً عشرة أجزاء، وثمانية حفظوا عشرون جزءاً ليصل إجمالي الحفاظ إلى 810 طلاب.

أما بالنسبة للبنات فجاءت إحصائية التقرير وفق التالي :-

عدد اللاتي أكملن حفظ القرآن الكريم بلغ 3 طالبات.

أما اللاتي أتممن حفظ جزء عمَّ فبلغ عددهن 159 طالبة.

وعدد اللاتي حفظن عشرة أجزاء 11 طالبة.

واللاتي حفظن عشرون جزءاً 5 طالبات ، ليصل إجمالي الحافظات إلى 567 طالبة.

يـذكر أن أهداف الجمعية:-

هي تحقيق الخيرية المقصودة في قوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ : (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) .

وتربية أبناء المسلمين وتنوير بصائرهم وربطهم بكتاب الله تعالى قولاً وعملاً.

وإحياء دور المسجد في الإسلام وإبراز مكانته.

وإتاحة الفرصة لذوي الثراء للإنفاق والبذل في ميدان الخير.

وشغل أوقات أبناء المسلمين بما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة.

وإثراء المجتمع بحفظة كتاب الله .

ومشاركة المؤسسات التربوية في تحسين مستويات الطلاب والطالبات في قراءة القرآن الكريم.