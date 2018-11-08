اقتصاد

أعلنت عنها (8) شركات

222 وظيفة بالقطاع الخاص في الرياض

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time27 / صفر / 1440 هـ       8 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
دعا نائب رئيس مجلس الادارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري الباحثين عن العمل من الجنسين، والراغبين في العمل بالقطاع الخاص التقديم , لشغل (222) وظيفة فنية وإدارية، أعلنت عنها (8) شركات بمنطقة الرياض.
وأفاد أن المقابلات الشخصية لشغل الوظائف ستكون خلال بين 12 و13 و15 نوفمبر الجاري بمقر غرفة الرياض والشركات، داعياً الباحثين عن العمل الاستفادة من هذه الوظائف التي تضم (123) للرجال و(99) نسائية، مؤكدًا حرص الغرفة على تسخير قدراتها وعلاقتها لتكون حلقة وصل بين منشآت القطاع الخاص بمنطقة الرياض لتوفير المزيد من فرص التوظيف للباحثين عن العمل.
ibrahim

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