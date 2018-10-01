2243 جولة تفتيشية للتحقق من توطين محلات الأواني المنزلية

نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 2243 جولة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، على منافذ البيع في نشاط محلات الأواني المنزلية، وذلك منذ بدء تطبيق قرار التوطين مطلع العام الهجري الحالي.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط 215 مخالفة، منها 185 مخالفة لقرار التوطين و 30 مخالفة أخرى، في حين بلغت المنشآت الملتزمة بالقرار 1766 منشأة، بينما 238 منشأة لم تلتزم بقرار التوطين، في حين وصلت الإنذارات الموجهة للمنشآت 382 إنذارً.

وجاء قرار توطين النشاط كمرحلة أولى من توطين 12 نشاطاً، وذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية، في تاريخ 1/ 3 /1440هـ، بينما سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، في تاريخ 1/ 5/ 1440هـ.