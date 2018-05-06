2250 متدرباً يؤدون الاختبارات بالكلية التقنية بنجران

أدّى 2250 متدرباً بالكلية التقنية بنجران اليوم، اختبارات الفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الحالي 1438/ 1439هـ في أكثر من 30 قاعة اختبار.

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق، أن الخطة التنظيمية لمتابعة سير الاختبارات يشرف عليها لجنة رئيسة مكونة من عدد من أعضاء هيئة التدريب ولجان داخل الأقسام التدريبية لمتابعتها ميدانياً مع رؤساء الأقسام التدريبية لرفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحل الإشكالات الميدانية التي قد تحدث، مشيراً إلى أن أول يوم في الاختبارات سار بصورة مطمئنة وعلى الوجه المطلوب وفق الخطط المعدة التي تضمن سير الاختبارات.