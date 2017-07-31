227 مخالفة في سوق العمل بالخرج

رصد مكتب العمل بالخرج مؤخراً ( 227 ) مخالفة نظامية خلال الحملات التفتيشية التي نفذت بالمنشآت التجارية والصناعية في مدن ومراكز وقرى المحافظة ، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المختصة.

وتهدف الحملات التفتيشية لتطبيق اللوائح والقرارات والتشريعات التي سنّتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنظيم سوق العمل في الخرج وإيجاد بيئة عمل مثالية ، لتحقيق الاهداف التي تضمنتها رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني ، بما يضمن توفير فرص وظيفية للشباب.

‏ورصدت الفرق التفتيشية خلال جولاتها في الأسواق والمولات بمدينة السيح, التزام أصحاب المحال بتطبيق قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل ، فيما يخص تأنيث محلات المستلزمات النسائية .