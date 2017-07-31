الثقافيـة

“230 ” لوحة فنية بمهرجان البصر في بريدة

By امينة حسنيaccess_timeمنذ 5 ساعاتchat_bubble_outlineضف تعليق

شاركت “40 ” فتاة من فريق ” سحابة فن” بمهرجان البصر غرب مدينة بريدة ، بأكثر من 230 لوحة فنية تحاكي ماتكنه ذواتهن من ابداع ومهاره في الرسم.

حيث جسدت معظم اللوحات الفنية أهمية الإنتماء وحب الوطن وحكامها، كما تناولت الرسومات جنودنا البواسل.

وتميزهم في الذود عن البلاد ، وأخرى توعويه وتثقيفيه ومحاكيه للطبيعة.

بالإضافة إلى الرسم اللايف عبر وسائل السوشيال ميديا، كما حذرت الرسومات التي تقدمها الفتيات، من خطر الإرهاب والفكر الضال .

وأوضحت المشرفة العامة على المعرض افنان الرشودي، أن:

إدارة المهرجان هيأت المساحة الحرة لممارسة هوايتهن وترجمة ما يخالج أبعادهن.

مؤكده أن الفريق مهتم باختيار ورسم الرسائل التوعوية والتثقيفية المناسبة التي تلامس المجتمع.

مقدمه شكره للقائمين على المهرجان ، مشيده بإبداع الرسامات وماقدمنه لزوار المهرجان من لوحات فنيه مميزة .

امينة حسني

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