24 مليار دولار عائدات متوقعة من السينما

عواصم- فوربس

تنوي شركة الترفيه للتطوير والاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، استثمار حوالي 2,7 مليار دولار في المشاريع الترفيهية في جميع أنحاء السعودية بحلول عام 2030.

وذكرت شركة “ماجد الفطيم” المطورة – والتي اتخذت من دبي مقرًا لها والتي تمتلك سينما “VOX”- أنها ستستثمر مبلغ 540 مليون دولار في 600 دار عرض في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بعد أن أعلنت عن الاستثمار بمبلغ 300 مليون دولار في الأسواق الأخرى بمجلس التعاون الخليجي.

ويقدم التوسع في شبابيك تذاكر السينما وثورة هذه الصناعة الكثير من الفرص، إضافة إلى التحديات القادمة.

وقالت ليلى ماسينعي العضو المنتدب بشركة “GM EVENTS” والمنظم لمنتدى السينمائي في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط :”تتوقع الحكومة السعودية افتتاح 300 دار عرض سينمائي بحلول عام 2030، مما سيساهم في اقتصاد الدولة بمبلغ 24 مليار دولار ويوفر 30,000 وظيفة”.