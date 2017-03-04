24 مليار دولار قيمة أسهم (سناب)

شارك عبر واتساب

نيويورك – وكالات

قفزت أسهم شركة سناب، المالكة لتطبيق (سناب شات) الشهير، مع بداية تداولها رسميا في بورصة نيويورك الأمريكية، وارتفعت أسهم الشركة لتسجل ما يقرب من 25 دولارا في مطلع التداول، بزيادة أكثر من 40 بالمئة.

وكان تعويم أسهم الشركة قد وصل بقيمة السهم إلى 17 دولارا، لتبلغ قيمتها الإجمالية 24 مليار دولار، وذلك على الرغم من عدم تحقيق الشركة لأرباح من قبل.

ويعد الاكتتاب الأولي العام للشركة هو الأكبر في قطاع التكنولوجيا منذ طرح أسهم فيسبوك للاكتتاب العام في 2012، وسيغير حياة مؤسسي الشركة، ايفان شبيغل وبوبي ميرفي، لينضما إلى نادي مليارديرات.

ويسمح تطبيق سناب شات، الذي يحظى بشعبية خاصة بين المراهقين، للمستخدمين بإرسال الصور والرسائل التي تختفي بعد ذلك.