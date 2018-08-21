24 مليون مكالمة محلية ودولية نفذت من مكة بيوم التروية

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الاحصائية الخاصة في أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم الثامن من ذو الحجة 1439هـ.

وتفصيلاً، فقد أوضح التقرير بأن عدد المكالمة الناجحة محلياً ودولياً تجاوزت الـ (24) مليون، مبينة أن معدل مؤشر نجاح المكالمات قد تجاوز الـ 99 %.

وأشارت الهيئة إلى أن حجم تنزيل البيانات وصل إلى الـ (1467) تيرابايت

بالإضافة إلى أن سرعة التنزيل للإنترنت قد بلغت 24 ميجابت/ثانية) بنسبة تحسن (94%) مقارنة بالعالم الماضي،

فيما بلغت سرعة الرفع حوالي (11 ميجابت/ثانية) بنسبة تحسن (42%) مقارنة بالعالم الماضي.

واضافت الهيئة، أن معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات في مكة المكرمة خلال يوم الثامن من ذو الحجة 1439هـ قد بلغ (301 ميجابايت) متجاوزاً ضعف معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (150ميجابايت)، مشيرةً إلى أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات (يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، انستغرام).