25 ألف عبوة ماء صدقة عن شهداء الواجب

القطيف- البلاد

وزع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالقطيف 25200 عبوة ماء صدقة عن شهداء الواجب.

وأوضح مدير المكتب راشد بن سعيد الهاجري أن هذه المبادرة جاءت استشعاراً من المكتب لأهمية الدور الذي قام ويقوم به رجال الأمن في حفظ الأمن والاستقرار وحماية ثغور المملكة، فهم العين الساهرة على أمنها واستقرارها ولهم علينا حق أن نخلد ذكراهم ونقدر الدور الذي يقومون به. وقال إن دعم جنودنا البواسل واجب يقع على عاتق الجميع، وتخليد بطولاتهم والمآثر التي يسطرونها في سبيل الذود عن الوطن وأمنه واستقراره، ووقوفهم سداً منيعاً في وجه كل معتدٍ يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره ومكتسباته.

ونوه بدور المتطوعين وعددهم 30 شاباً في نجاح هذه المبادرة الوطنية التي استهدفت عدة تجمعات بالقطيف والدمام، داعياً المولى – عز وجل – أن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته الله عز وجل، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .