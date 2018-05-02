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25 طبيباً يصلون مأرب لتقديم الخدمات الطبية وإجراء عمليات جراحية نوعية للمرضى اليمنيين

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time16 / شعبان / 1439 هـ       2 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

وصل أمس فريق طبي متخصص يضم 25 طبيباً استشارياً وأخصائيا وفنياً وإدارياً في تخصصات جراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام والعمود الفقري وجراحة الفك والوجهين وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة التجميل والتخدير بتمويل ومتابعة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،بالتعاون مع مبادرة نلبي النداء لتقديم الخدمات الطبية وإجراء الكشف والعلاجات والعمليات في مستشفى هيئة مأرب ومستشفى كرى العام بمحافظة مأرب.

وقام المركز في وقت سابق بتوفير المستلزمات الضرورية وتأمين الأدوية والأجهزة الطبية لتهيئة البنية التحتية للقطاع الصحي لإجراء العمليات النوعية التخصصية داخل اليمن.

يأتي المشروع امتدادًا للبرامج الطبية التي يمولها ويتابعها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والشركاء المحليين والدوليين، لتقديم الخدمات الصحية لليمنيين كافة دون استثناء ، ويحرص المركز على أن تشمل برامجه الصحية جميع الأنشطة والتخصصات وفق الاحتياج الفعلي.

abdulslam

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