25 طبيباً يصلون مأرب لتقديم الخدمات الطبية وإجراء عمليات جراحية نوعية للمرضى اليمنيين

وصل أمس فريق طبي متخصص يضم 25 طبيباً استشارياً وأخصائيا وفنياً وإدارياً في تخصصات جراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام والعمود الفقري وجراحة الفك والوجهين وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة التجميل والتخدير بتمويل ومتابعة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،بالتعاون مع مبادرة نلبي النداء لتقديم الخدمات الطبية وإجراء الكشف والعلاجات والعمليات في مستشفى هيئة مأرب ومستشفى كرى العام بمحافظة مأرب.

وقام المركز في وقت سابق بتوفير المستلزمات الضرورية وتأمين الأدوية والأجهزة الطبية لتهيئة البنية التحتية للقطاع الصحي لإجراء العمليات النوعية التخصصية داخل اليمن.

يأتي المشروع امتدادًا للبرامج الطبية التي يمولها ويتابعها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والشركاء المحليين والدوليين، لتقديم الخدمات الصحية لليمنيين كافة دون استثناء ، ويحرص المركز على أن تشمل برامجه الصحية جميع الأنشطة والتخصصات وفق الاحتياج الفعلي.