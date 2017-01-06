25 معرضا بجدة لتثقيف الشباب

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جدة – البلاد

تبنت غرفة جدة 25 معرضاً لتثقيف الشباب وتوعيتهم من أخطار المخدرات وآثارها في القضاء على أبناء الوطن، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع أمين عام الغرفة المكلف حسن بن إبراهيم دحلان ومدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة العميد محمد بن مطلق الثبيتي امس بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة سارة بنت عبدالله بغدادي ومدير الإدارة العامة للشؤون الوقائية بمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة المقدم ناصر بن يوسف الزهراني.

وأبدى مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد محمد بن مطلق الثبيتي تطلعه لبناء شراكة واعدة مع غرفة جدة بصفتها مظلة القطاع الخاص ودعمها لمختلف المبادرات والمناشط ذات القيمة المضافة للمجتمع،

مشدداً على ضرورة رفع جودة العمل الجمعي للمجتمع ‏السعودي في مواجهته لظاهرة المخدرات التي تتسبب في, التفكك الأسري, والبطالة ‏وجرائم القتل والعنف, والسرقات وتدمير بنية الوطن الاقتصادية وزيادة الجريمة ‏والانحراف والسلوك العدواني وتدهور العلاقات الاجتماعية واستنزاف مقدرات الوطن ومكتسباته. ‏