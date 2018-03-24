25 معلما بالشرقية يختتمون الرسم على اللوحات الجدارية

الدمام-حمودالزهراني

نظمت شعبة التربية الفنية بمكتب التعليم بشرق الدمام ورشة عمل “الرسم على اللوحات الجدارية”، والتي استمرت لمدة يومين الأسبوع المنصرم، بحضور مدير مكتب التعليم بشرق الدمام الأستاذ محمد بن إمبارك الزهراني وذلك بمدرسة المقداد بن عمرو بالدمام، وبمشاركة 25 معلما من معلمي المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة.

وأكد مشرف التربية الفنية بالمكتب هاني الغامدي أن ورشة العمل تهدف إلى الممارسة العلمية لدروس التربية الفنية في مجال التصوير التشكيلي و كسر الرهبة من الرسم على المساحات الجدارية الكبيرة، وكذلك تبادل الخبرات وتعزيز الرسم للمدارس الفنية المتعددة، بالإضافة إلى ممارسة النقد والتذوق الفني أثناء تنفيذ الأعمال من خلال القراءة الفنية للأعمال المنجزة. وأضاف الغامدي:” ركزنا على استخدام النشاط الفني الذي يبرز مواهب وإبداعات الطلاب، ومن هنا جاءت فكرة الورشة التي ستدرب المعلمين وطلاب المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة، على كيفية رسم اللوحات الجداريات؛ من حيث مكانها في المدرسة”.