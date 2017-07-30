25 مليون دولار تكاليف هجمات الفدية

جدة ــ البلاد

تتفاقم مشكلة هجمات طلب الفدية Ransomware اكثر واكثر، حيث تجاوزت المبالغ المدفوعة من قبل الشركات والأفراد اكثر من 25 مليون دولار على مدى العامين الماضيين في محاولة لاستعادة البيانات الحاسوبية الخاصة بهم من المتسللين الذين عملوا على تشفيرها، وذلك وفقاً لبحث جديد اعدته شركة جوجل حول هذه الظاهرة، وتستعمل هذه الهجمات البرمجيات التي تصيب اجهزة حواسيب الهدف وتعمل على تشفير كافة الملفات بحيث يفقد الضحايا الوصول إليها.

ويعمل المتسللون على ابتزاز الضحايا عن طريق الاحتفاظ بمفتاح فك تشفير البيانات ومنعهم من الحصول عليه حتى تحقيق مطالبهم فيما يخص الفدية، التي يدفعها عادة الضحايا باستعمال العملات الرقمية بيتكوين bitcoin أو غيرها من العملات الإلكترونية الأخرى التي من الصعب او المستحيل تتبعها مرة اخرى، مما جعل هذه الهجمات أكبر مصدر لإيرادات الجرائم السيبرانية.

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