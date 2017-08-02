25.7 مليون عائدات فيلم “الإيموجي” في أسبوع

واشنطن ــ وكالات

حقق فلم “الايموجي” الامريكي الشهير اكثر من 25.7 مليون دولار، في اول اسبوع من عرضه، رغم انتقادات شديدة وجهت للفيلم الذي يدور حول التعبيرات التي تستخدم في المراسلة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتدفعت الايرادات بالفلم إلى المركز الثاني مباشرة في البوكس اوفس الأمريكي بعد فيلم “دنكرك” للمخرج كريستوفر نولان، والذي جمع 28.1 مليون دولار الأسبوع الماضي فقط.

ووجد الفيلم انتقادات واسعة تتراوح بين “العادي” و”الفظيع”، كما تلقى علامة “B” على موقع “سينما سكور” ما يعني ان الجمهور لم يستمتع بالفيلم كذلك، حسب مجلة “فاريتي” الأمريكية.

وتدور احداث الفيلم داخل هاتف ذكي، حيث تعيش الإيموجي كل منها له تعبير واحد فقط إلى “جيني” الذي لديه اكثر من تعبير ويعتزم ان يصبح “طبيعيا” مثل الإيموجي الآخرين، قبل ان يخوض رحلة مع أصدقائه بين تطبيقات الهاتف ليجد خطرا يهدد وجود الهاتف نفسه.

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