250 طن تمور هدية المملكة لباكستان وجيبوتي

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اسلام اباد – جيبوتي- واس

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد 150 طناً من التمور ، هدية المملكة لجمهورية باكستان الإسلامية، بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في باكستان مروان مرداد، وممثلي وزارة المالية ، ومسؤولين باكستانيين.

ووقّع الجانب الباكستاني مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بسفارة المملكة في إسلام أباد.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الدول الشقيقة والصديقة.

كما سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 طن من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية جيبوتي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية عبدالعزيز بن عبدالله الداود ومندوبي وزارة المالية السعودية ومدير برنامج الأغذية العالمي جاكيوس هيجنس .

ووقعّ برنامج الأغذية العالمي على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ تمهيدًا لتوزيعها على المستفيدين في جيبوتي.

وقال السفير الدواد في تصريح صحفي عقب التسليم : تشرفنا اليوم بتسليم مئة طن من التمور كمساعدة من حكومة المملكة لبرنامج الأغذية العالمي بدعم وتنسيق وجهود مميزة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديمها للمحتاجين، مؤكدا حرص المملكة على مد يد العون للمنكوبين في العالم بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو عرقهم .