250 وظيفة سياحية بالمدينة المنورة

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المدينة المنورة – جازي الشريف

نظمت كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية “هدف”، ملتقى لتوظيف الخريجين في القطاعات السياحية والفندقية، وإحدى شركات تصنيع الأغذية، وشركة الخطوط السعودية للتموين؛ لتوفيّر 250 وظيفة وبراتب شهري 4000 ريال كحد أدنى.

وأكد مدير “طاقات” بالمدينة المنورة بندر بابعير، أهمية استغلال الفرص الوظيفية المتاحة وبناء الخبرات من خلال الدورات التطويرية، التي يقدمها صندوق الموارد للبشرية للباحثين عن عمل،

مشيداً بتعاون كلية السياحة، وبقية وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني في تأهيل وتدريب الكوادر السعودية في مختلف التخصصات المهنية والصناعية.

من ناحيته، أفاد عميد الكلية ماجد بن موسى العنزي أن إدارة التنسيق الوظيفي بالكلية على تواصل مستمر مع الفنادق ووكالات السفر والسياحة؛ لإيجاد وظائف دائمة للخريجين، كما تقوم بالتنسيق مع عدد من الفنادق لتوظيف المتدربين بدوام جزئي.

كما تطرح الغرفة التجارية الصناعية بالخرج الإثنين القادم 100 فرصة وظيفية للشباب ، بالتعاون مع إحدى الشركة الوطنية ، وذلك في مقر الغرفة الرئيس على طريق الملك فهد بمدينة السيح .