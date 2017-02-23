2500 لغة حول العالم تواجه شبح (الصمت) للأبد

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واشنطن ــ وكالات

تواجه أكثر من ألفين و500 لغة من أصل 7 آلاف و100 لغة يتحدث بها البشر حول العالم، شبح الصمت للأبد.ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، تراجع عدد اللغات المتحدثة خلال القرن الميلادي الـ 15 الى النصف تقريباً جراء الحروب، وعمليات الإبادة الجماعية، وسياسات الصهر القومي.

وأضافت البيانات أن عدد اللغات المستخدمة في العالم اليوم، يبلغ 7 آلاف و100 لغة، وأن ثلث تلك اللغات، أي نحو ألفين و500 لغة تواجه خطر الانقراض.

وأوضحت البيانات تراجع عدد الناطقين باللغات المحلية، حيث لا يتجاوز عددهم 100 ألف نسمة، فيما تراجع استخدام بعضها الآخر ليبلغ عدد المستخدمين نحو ألفين و500 نسمة، مشيرة أن تلك اللغات التي تواجه خطر الانقراض، تشكل ما نسبته 80 بالمئة من اللغات المستخدمة اليوم حول العالم.