254 عيادة لمكافحة التدخين وزيادة عدد المقلعين 31%‏

بينت وزارة الصحة أنه جرى خلال العام 2017 م، زيادة عدد عيادات مكافحة التدخين بنسبة 59%‏ ليصبح إجمالي عددها 254 عيادة بدلاً من 160 عيادة

حيث أسهم ذلك في تسهيل الوصول للخدمات العلاجية بتدريب أكبر عدد من أطباء الأسرة

كما تم توفير أدوية الإقلاع عن التدخين.

ونوهت إلى زيادة الإقلاع عن التدخين بنسبة 31%‏ وتحسين الحالة الصحية للمدخنين

من خلال تكثيف الحملات التوعوية وتوجيه ومتابعة الزائرين للعيادات.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة في تقرير حديث عن إنجازاتها للعام 2017 م، أنه تم زيادة عدد العيادات النفسية بالمراكز الصحية

حيث أصبح عددها 248 عيادة متوفرة في 312 مركزا صحيا وأسهم ذلك في الاكتشاف المبكر للأمراض النفسية

وعلاجها في مراحلها الأولية وذلك من خلال تدريب أطباء العائلة

وأطباء الرعاية الأولية على التعامل مع الحالات النفسية وتوفير الأدوية النفسية الأساسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية.