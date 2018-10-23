2560 لاعباً يتأهلون إلى المرحلة الثالثة من بطولة المملكة الثانية للبلوت

تمكن لاعب كرة القدم الدولي السابق محمد الدعيع من الفوز بنتيجة ساحقة خلال المواجهة الاستعراضية التي خاضها أمام عضوين من اللجنة المنظمة في سادس أيام بطولة المملكة الثانية للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة، التي تقام منافساتها في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي والتي تستمر حتى يوم 27 أكتوبر، والتي تأهل فيها 2560 لاعباً إلى المرحلة الثالثة.

وشهد اليوم السادس فوز أبو صالح المحيني والبالغ من العمر 85 عاماً والذي تم تكريمه في النسخة الأولى للبطولة من قبل معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الاستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بصفته أكبر اللاعبين سنّاً، ليتأهل مع نجله إلى المرحلة التالية، والتي سيخوض مواجهتها في الرابعة من عصر الغد، في الوقت الذي حظيت الجولات الخمس حماساً كبيراً اضطر فيه المتسابقون خلال عدد من المباريات من الاستمرار في اللعب حتى الدقاق الأخيرة من الجولة التي تستمر 45 دقيقة في كل جولة.

ويخوض المتسابقون في اليوم السابع أربع جولات ابتداء من الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساء، على أن تبدأ بعد غد مباريات المرحلة الثالثة.

يشار إلى أن الجوائز المالية المرصودة لهذه البطولة تبلغ مليونين ريال سعودي لأصحاب المراكز الأربعة الأولى، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على مليون ريال، فيما سينال صاحب المركز الثاني مبلغ 500 ألف ريال، وسيحصل صاحب المركز الثالث على 300 ألف ريال، وأخيرًا يظفر صاحب المركز الرابع بـ 200 ألف ريال.

وتأتي البطولة كإحدى المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة في الآونة الأخيرة، ضمن خططها الهادفة إلى نشر ثقافة الألعاب المختلفة والمتنوعة في المملكة، في مقدمتها

لعبة “البلوت” التي تعد أحد الألعاب الشعبية في المنطقة وتحظى باهتمام كبير من الفئات العمرية كافة .