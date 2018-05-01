26 ألف جولة تفتيشية على محال الاتصالات وضبط 867 مخالفة توطين

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 25,959 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الاتصالات.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت منذ بداية 2018

واستمرت حتى 21 أبريل الجاري، أسفرت عن التزام 24,799 منشأة

في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 1,160 منشأة.

وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 1,214 مخالفة، لافتًا إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 867 مخالفة

في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 347 مخالفة.