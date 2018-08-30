26 قتيلاً و75جريحاً الحصيلة الأولية لاشتباكات العاصمة الليبية

أعلن المـستشفى المـيداني في العاصمة الليبية طرابلس التـابع لإدارة شـؤون الجـرحى بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الليبية أن إجمالي ضحايا اشتباكات جنـوب العاصمة طرابلس بلغ 26 حالة وفاة ، و 75 إصـابة في صفوف عناصر القوات التي تكفل المستشفى بعلاجها في طرابلس منذ اندلاع الاشتباكات يوم الإثنين الماضي.

وأوضح المستشفى في بيان له اليوم أن الجروح تتراوح بين خطـيرة ومتوسـطة أما على صعيد المدنيين فقد كشف في حصيلته عن إصابة 51 مـدني بجروح متفاوتة كذلك مسجلاً 15 حـالة وفاة كذلك في صفوف المدنيين الذين علقوا بين رحى الاشتباكات.

ومن بين قتلى أمس الأربعاء بحسب مصادر طبية سيدة وطفليها من سكان منطقة خلة الفرجان التي شهدت اشتباكات عنيفة بين أطراف القتال للسيطرة على معسكر اليرموك تخللها قصف لطيران الجيش التابع للمجلس الرئاسي.

ولم يتضح حتى الآن عدد القتلى أو المصابين في صفوف اللواء السابع الذي ينقل حالاته إلى مشافي خارج العاصمة طرابلس لتلقي العلاج .