26171 قنبلة ألقتها أمريكا عام 2016 على 7 دول

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واشنطن- وكالات

أعلن الخبير الأمريكي في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي، ميكا زينكو:إن الولايات المتحدة ألقت في 2016 الماضي 26171 قنبلة، على أراضي 7 دول.

وذكر في مقالة نشرها على موقع مجلس العلاقات الخارجية في الإنترنت أن نصيب سوريا من القنابل الأمريكية كان 12192 قنبلة، والعراق 12095 قنبلة، فيما نالت أفغانستان 1337 قنبلة أمريكية، وليبيا 496، بينما تلقى اليمن 43، والصومال 12، أما باكستان، فقد سقط على أراضيها 3 قنابل فقط.

وأشار الخبير إلى أن هذه الأرقام، بدون شك، أقل من المعطيات الحقيقية، لأن القصف الجوي قد يشمل إلقاء العديد من القنابل في آن واحد، وأن هناك عمليات لم تنشر تفاصيلها. ونوه بأن المؤشر المذكور في 2016 يزيد بمقدار 3027 قنبلة على مؤشر عام 2015.

وقال زينكو: إنه جمع المعطيات حول سوريا والعراق مع زملائه، عن طريق استخدام تقارير البنتاغون، وأرشيف الإنترنت. وخلال ذلك تبين له أن حصة الولايات المتحدة من القصف الجوي، للتحالف الدولي في عام 2016، ضد مواقع داعش في إطار عملية “العزيمة الراسخة” بلغت 79%.

وفي بداية ديسمبر/ كانون الأول، نشر التحالف الدولي بيانه الصحفي، حيث أقر فيه بمقتل 173 مدنيا خلال العملية.