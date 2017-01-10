2672 لاجئا سوريا وصلوا إلى أوروبا في 2016

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عواصم- وكالات

وصل نحو 2700 لاجئ سوري إلى أوروبا من تركيا بشكل قانوني، في حين تمت إعادة أكثر من 800 آخرين من اليونان إلى تركيا، ضمن الاتفاقية الخاصة باللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن ما مجموعه 2672 لاجئا سوريا وصلوا إلى أوروبا من تركيا بشكل قانوني خلال العام الماضي، في المقابل تمت إعادة 801 آخرين من اليونان إلى تركيا.

من جهتها أوضحت صحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية أن ألمانيا استقبلت 1060 لاجئا من هؤلاء اللاجئين الواصلين بشكل قانوني، تلتها فرنسا التي استقبلت 438، ثم هولندا بـ409، وتستند الصحيفة الألمانية في ذلك إلى قائمة خاصة بالمفوضية الأوروبية.

وأضافت الصحيفة أن من بين 801 لاجئ غير القانونيين المرحلين إلى تركيا، تم ترحيل ما يزيد على نصفهم في الشهريين التاليين مباشرة بعد بدء تنفيذ اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في شهر نيسان/ أبريل عام 2016.

وكان اتفاقا بخصوص اللاجئين قد وقع بين تركيا والاتحاد الاوروبي في مارس/آذار الماضي، تلتزم بموجبه أنقرة باستعادة جميع اللاجئين والمهاجرين الذين عبروا إلى اليونان بطريقة غير شرعية بينهم لاجئون سوريون، مقابل استقبال أوروبا لبعض اللاجئين السوريين النظاميين ومنح تركيا مزايا مالية.