27 ألف متقدم ومتقدمة على دورات ” أُتقن “

وصلت أعداد المتقدمين والمتقدمات للمرحلة الرابعة من برنامج التدريب المجتمعي “أُتقن” الذي تنفذه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى أكثر من 27 ألف متدرب ومتدربة حتى الآن، تقدموا على 21 دورة تستمر لمدة 4 أسابيع، شكّل الرجال 74% فيما بلغت نسبة النساء المتقدمات على البرنامج 26% من أعداد المتقدمين.

وحققت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق إقبالاً بواقع 6740 متقدماً ومتقدمة

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية، حيث بلغت أعداد المتقدمين فيها 5160 متقدماً ومتقدمة

كما تصدرت دورة صيانة الجوال كأكثر الدورات إقبالاً، تلتها دورة صيانة أجهزة الحاسب والدعم الفني.

وتشتمل الدورات في المرحلة الرابعة من البرنامج على 21 دورة، منها 9 دورات للبنين أبرزها الكهرباء

والتمديدات المنزلية، والتبريد والتكييف، وصيانة السيارات، إضافة إلى مقدمة في أمن المعلومات (الأمن السيبراني)

بالإضافة إلى 11 تخصصاً مشتركاً للجنسين، أبرزها شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية

وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور

إضافة إلى مهارات تصميم الجرافيك، وصيانة الجوال، وتخصص التجميل وتصفيف الشعر للبنات.

وأضيف في هذه المرحلة 8 دورات جديدة هي مقدمة في لغة الطيران، والعوامل البشرية في الطيران، وأساسيات الديناميكا الهوائية، إضافة إلى مقدمة في أجهزة ومكونات الطائرات، ومقدمة في سلامة الطيران، والروبوت والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مقدمة في مايكروسوفت أوفيس، وإدارة الفعاليات والمناسبات.