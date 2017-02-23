27 فارسًا سعوديًا يشاركون ببطولتي قطر والشقب
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الرياض- البلاد
أكمل 27 فارسًا سعوديًا، استعدادتهم للمشاركة في بطولة سيف أمير قطر الدولية، التي تنطلق اليوم ، وتستمر لمدة يومين، والتي تأتي ضمن بطولات قطر تور، المصنفة 5 نجوم، و3 نجوم. كما يشارك الفرسان عقب البطولة، في بطولة الشقب الدولية التي تقام خلال الفترة 2-4 من مارس/أذار المقبل. ويأتي في مقدمة الفرسان المشاركين، الفارس الأولمبي خالد العيد، والفارس الدولي عبدالله الشربتلي، الذي يعود بعد انقطاع 3 أشهر؛ بسبب الإصابة، ورمزي الدهامي، وكمال باحمدان. بالإضافة إلى الفرسان الشباب خالد المبطي، وعبدالرحمن الراجحي، ومشاري الحربي، ومشعل الحربي، وبدر الفرد، وعبدالرحمن الهمزاني، وغيرهم. ويدخل الفرسان السعوديون في هاتين البطولتين بأكثر من 43 جوادًا، وسط تطلعات كبيرة لتحقيق المزيد من الانتصارات، بدعم من الاتحاد السعودي للفروسية.
الوسوم:بطولتي قطر والشقب
التصنيف: الرياضة
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