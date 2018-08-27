270 ساعة بثتها (اقرأ ) عن الحج

جدة – نزار العلي

منذ اليوم الاول من شهر ذو الحجة بدأت قنوات اقرأ الفضائية بلغاتها الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية بث أكثر من 270 ساعة من البرامج المباشرة والمسجلة والتقارير والافلام الوثائقية عن الحج مسلطةً الضوء على جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله تعالى لخدمة ضيوف الرحمن اضافة الى ارشيف يعود لأكثر من 60 عاما عن الحج بمكتبة اقرأ .

60 يوما من التصوير والعمل المبكر للمراسلين والمصورين ، بدأت بتقارير عن الحج من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والرياض وجدة ، وفي مختلف مدن وعواصم العالم ، وذلك بمشاركة عدد من المشايخ والأكاديميين الباحثين في شؤون الحج ، وضمن البرامج لقاءات مع عدد من المطوفين من ابناء مكة الذين استرجعوا ذكريات الحج قديماً ، كما استضافت اقرأ عدد من المنشدين والشعراء الذين كتبوا وانشدوا عن الحج ومكة قديماً وحديثاً .

، قامت قناة اقرا بأرشفة الحلقات على موقعها ( تابع ) http://tabie.net . وفي نهاية بث اليوم الاخير للتغطية التي سميت ( عيش الحج ) احتفل بعض من افراد القناة من فنيين واعلاميين وفريق الاعداد وعلى رأسهم مدير عام قنوات اقرأ الفضائية الاستاذ محمد بن أحمد سلام وعلى اثير صوت المنشد فيصل لبان ، معلناً نجاح تغطية الحج لهذا العام.