28% زيادة في مناولة البضائع بميناء رأس الخير

حقق ميناء رأس الخير خلال النصف الأول من العام 2018م زيادة نسبية في مناولة البضائع بزيادة بلغت 28%، بإجمالي 3,108,563 طناً مقارنة بـ 2,420,172 طناً للنصف الأول من العام 2017م.

وبلغت الواردات من البضائع العامة 1,430 طناً للنصف الأول من العام 2018م مقارنة لنفس الفترة من العام السابق

حيث لم يتم مناولة للبضائع العامة حينها، كما بلغ إجمالي الصادرات من البضائع السائبة بشقيها الصلبة

والسائلة في النصف الأول من العام الحالي 3,107,133 طناً مقارنة بـ 2,420,172 طناً

للنصف الأول لعام 2017م، بنسبة زيادة بلغت 28%.

في حين بلغ عدد السفن التي وصلت إلى ميناء رأس الخير خلال النصف الأول

لعام 2018م، 109 سفينة مقارنة بـ 97 سفينة لنفس الفترة من العام السابق 2017م بنسبة زيادة بلغت 12%.

ومن ضمن إنجازات ميناء رأس الخير خلال النصف الأول من عام 2018م استقبال أكبر باخرة لتحميل مادة الفوسفات بحجم 66 ألف طن خلال شهر أبريل 2018م، كما حقق الميناء أعلى معدل شهري لمناولة البضائع واستقبال للسفن خلال شهر مارس بإجمالي 736 ألف طناً وبعدد 26 سفينة.