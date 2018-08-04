28 مباردة من “هدف” لدعم التدريب مع التوظيف

نظمت غرفة الشرقية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أمس الأول، ورشة عمل تثقيفية حول توطين الوظائف وتنمية مهارات الشباب والفتيات للدخول إلى سوق العمل بكفاءةً واقتدار، بحضور رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، وذلك بمقر الغرفة.

وأوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري, أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لديه العديد من المبادرات الداعمة لخيار توطين الوظائف سينفذها بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن نطاق الدعم الموجه للمؤسسات مقابل تحقيقها نسبا عالية في التوظيف لن يقتصر على الدعم المادي فقط بل سيشمل أشكالا إضافية من الدعم.

وأفاد السديري أن لدى الصندوق أكثر من 28 مبادرة لدعم خيار التوظيف المبتدئ بالتدريب، يسعى من خلالها لتلافي جميع السلبيات التي حصلت في برامج الدعم، الذي لن يقتصر على الدعم المادي لمن يلتزم بالتوظيف بل سيقدم الصندوق ـــ بإذن الله ـــ دعما غير مادي من قبيل المزيد من خدمات التدريب والتأهيل والاستشارات وغير ذلك، مؤكدا أن نمو التوطين لدى مؤسسات القطاع الخاص سيقتضي المزيد من الدعم، فلو أن مؤسسة التزمت بالتوظيف وزادت نسبته عندها فإن الصندوق ينظر لهذا الأمر ويدعمه ماديا وغير مادي، واي زيادة في نسبة التوظيف يقتضي زيادة في نسب الدعم حتى في المجالات الإلزامية.