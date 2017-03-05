28.3 مليار ريال الاستثمارات الخارجية لصندوق الاستثمارات العامة

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جدة ــ البلاد

أظهرت بيانات إحصائية ارتفاع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الخارجية بنسبة 103% لتصل قيمة استثماراته الخارجية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2016 إلى 28.3 مليار ريال ، اي فى اعلى مستوياتها منذ عام 1996 ، مقارنة بـ 13.97 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2015.

في المقابل، بلغت قيمة القروض القائمة للصندوق بنهاية الربع الثالث من 2016، نحو 61.95 مليار ريال، مسجلة تراجعا نسبته 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2015.

وكان دور الصندوق سابقا تمويل المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، اما بعد تغيير استراتيجيته لتتواكب مع “رؤية 2030” تحول الصندوق إلى اكبر الصناديق الاستثمارية في العالم، وهذا لا يعني إغفال دور الصندوق في تمويل المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد السعودي، حيث وصلت قروضه بنهاية الربع الثالث من عام 2016 إلى 61.95 مليار ريال منها 14.5 مليار ريال قروض لشركة السعودية للكهرباء، ويشرف عليها الصندوق.

وتأسس صندوق الاستثمارات العامة عام 1971 لتمويل المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، كما أنه يمتلك ويدير مساهمات الحكومة في الشركات السعودية والخارجية، ويسهم الصندوق ايضا في تأسيس وادارة شركات لدعم الابتكار.

ومنذ الإعلان عن خطة “رؤية السعودية 2030” التي تستهدف جعل الصندوق اكبر صندوق سيادي في العالم، اعلن الصندوق عن اول استثماراته وهو توجهه وعزمه شراء مركز الملك عبدالله المالي من المؤسسة العامة للتقاعد.

كما انه استثمر نحو 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار) في شركة “أوبر” لخدمة وتاجير السيارات، التي يعد أكبر الاستثمارات الدولية التي قام بها الصندوق والأول من نوعه منذ إعلان “رؤية 2030”.

ويستثمر الصندوق في عديد من الشركات المحلية، وقد ارجع الصندوق سبب استثماراته في الشركات المحلية إلى دعم الاقتصاد الوطني، كما اعلن عن توجهه إلى تملك نحو 75 في المئة من الشركات التابعة لأمانات مدن ومناطق المملكة المتخصصة في تولي المشاريع وتطوير المناطق العشوائية.

واعلن الصندوق في الربع الثالث من 2016 عن انشاء شركة حكومية تعمل على تطوير المشاعر وزيادة الطاقة الاستيعابية لها انسجاما مع “رؤية 2030”.

فيما وقع خلال الربع الرابع من 2016 مع مجموعة “سوفت بنك” اليابانية مذكرة تفاهم لإنشاء صندوق استثماري، يهدف إلى التوسع في المجال التقني حول العالم برأسمال يصل إلى 100 مليار دولار أميركي.

وبتاريخ 13 نوفمبر 2016 اعلن الصندوق عن تدشين اكبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالي العربي باسم “نون.كوم” بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين بينهم رجل الاعمال الإماراتي محمد العبار، التي سيكون مقرها المملكة، وستقدم 20 مليون منتج للجمهور باستثمارات قدرها 20 مليار دولار.

وفي تاريخ 28 نوفمبر 2016، أعلن الصندوق عن شراء 50 في المئة من أسهم مجموعة “أديبتيو” القابضة المحدودة من المستثمر الإماراتي محمد العبار، وستتم الصفقة عبر الشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية المملوكة بالكامل للصندوق.

كما وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتاريخ 30 نوفمبر 2016، على تخصيص مبلغ 100 مليار ريال من الاحتياطيات العامة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائدها.