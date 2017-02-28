281 حالة شلل نتيجة الحوادث المرورية خلال عام

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الرياض ــ البلاد

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن ارتفاع حالات الشلل نتيجة الحوادث المرورية إلى 281 خلال عام، فيما بلغ مصابي الشلل النصفي إلى 243 شخصا، وسجلت إصابة النخاع والحبل الشوكي 38 مصابا.

وطالبت المدينة المواطنين بضرورة الالتزام بربط أحزمة الأمان للتقليل من الإصابات في الرأس والصدر.

وقالت المدينة ان الإصابات جاءت نتيجة الحوادث المرورية التي تسببت أيضا في كسور العظام وإصابات الدماغ والمخ وإصابات الصدر والبطن والإصابات الأخرى، بجانب حالات بتر الأطراف، نتيجة مخاطر السرعة وعدم ربط حزام الأمن.

وأشارت إلى أن الدراسات المرورية أثبتت أن من الممكن تقليل مخاطر الصدمات باستخدام حزام الأمان خصوصًا إصابة الرأس والصدر.

وسبق أن أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن فقدان 372 شخصًا أطرافهم بسبب الحوادث المرورية خلال الشهور العشرة الماضية، وكان أصغر هؤلاء المصابين طفلاً يبلغ من العمر 9 سنوات.