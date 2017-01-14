29 جهة تعرض 500 فرصة وظيفية في الرياض

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الرياض – البلاد

عرضت 29 جهة حكومية وأهلية أكثر من 500 فرصة وظيفية ، وذلك خلال معرض التوظيف الذي نظمته الكلية التقنية بالرياض وافتتحه نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد محمد الزهراني ، الذي أكد أن مثل هذه اللقاءات تمثّل الشراكة الحقيقية مع قطاع الأعمال ،

مشيراً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص أحد أهم ركائز الخطة الاستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مؤكداً إلى أنه من أهم مؤشرات الأداء التي تعمل عليها المؤسسة قياس مستوى توظيف خريجي الوحدات التدريبية.

وأكد نائب محافظ المؤسسة أن الطموح لا يتوقّف عند توظيف الخريجين بل يتجاوز ذلك إلى بناء شراكات في التدريب على رأس العمل، منوهاً إلى أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين المؤسسة والعديد من القطاعات.

من جهته أكد عميد الكلية التقنية بالرياض الدكتور عبدالرحمن عبدالعزيز الغانم أن الكلية اعتادت، وضمن مهامها الاستراتيجية وتحديداً مهام مكتب التنسيق الوظيفي بالكلية إقامة شراكات مهمة من أجل المساهمة في ايجاد فرص وظيفية لخريجيها بما يتناسب مع برامجها التدريبية وتخصصاتها في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس.

ويأتي هذا المعرض حسب الدكتور الغانم متلائماً مع رؤية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تجاه تأهيل اليد السعودية العاملة والمدربة مهنياً وتقنيا ، وبكفاءة، من أجل تلبية احتياج سوق العمل، مؤكداً على العمل الدائم من أجل تطوير البرامج التدريبية للوفاء باحتياجات السوق.