3 آلاف لمراجعة (المحتويات العنيفة) على فيسبوك

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واشنطن ــ وكالات

كشفت شركة “فيسبوك” عن عزمها تعيين 3 آلاف موظف إضافي، لمراقبة المحتويات والمنشورات التي تحوي على مشاهد عنف وقتل على الموقع.

واشار الرئيس التنفيذي للشركة العملاقة مارك زوكربيرغ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الاشهر في العالم، إلى ان هذا العدد يشكل زيادة على 4 آلاف و500 موظف، تم تعيينهم مسبقا من قبل الشركة لنفس الغرض، ليصبح مجموعهم 7 آلاف و500.

وأوضح في رسالته أن عملية التوظيف ستتم خلال العام المقبل، وان ذلك جاء استجابة للحاجة إلى مراجعة ملايين التقارير التي تصل اسبوعيا بشان محتويات تخالف معايير استخدام الموقع.

وقال: “خلال الأسابيع القليلة الماضية، راينا أشخاصا يضرون بأنفسهم وبالآخرين على الفيسبوك، سواء كان ذلك عبر التصوير بالبث الحي أو في مقاطع فيديو مصورة مسبقا”.