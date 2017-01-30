3 أشهر قبل نقل كفالة أوتأجير العاملة الأثيوبية

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الرياض – البلاد

قالت مصادر: إن اتفاقية استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا، التي تتجه وزارة العمل لإبرامها ، تحوي بنودًا وإجراءات جديدة لم يسبق أن وضعتها في اتفاقيات استقدام مع دول أخرى؛ يأتي في مقدمتها استقدام العمالة تحت كفالة مكاتب الاستقدام، على أن يُفرَض شرط التجربة لثلاثة أشهر للعاملة من قبل الأفراد، قبل توقيع عقد الاستقدام مع المكتب.

وقالت المصادر: إن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، سيتم على عدة مراحل، عكس العمالة المنزلية من الدول الأخرى؛ حيث سيتم استقدامها أولًا من قبل مكتب الاستقدام المعتمد، ثم تأجيرها للأفراد، وإتاحة فرصة التجربة لمدة تصل إلى 3 أشهر.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة توسع دائرة الاختيار لدى عملاء المكاتب، إضافة إلى أن من شأنها المساهمة في زيادة حرص المكاتب على استقدام العمالة المنزلية المؤهلة بنسبة كبيرة، وتقليل نسب خسائرهم في حال عدم تأقلم العاملة، أو رب الأسرة مع الطرف الآخر.

إلى موضوع آخر، روى محمد عزيزي والد الطفلتين اللتين تعرضتا لاعتداء عنيف من خادمتهما الإثيوبية بجازان، تفاصيل الجريمة ،

وقال: إنه عاد إلى منزله ليجد زوجته ملقاة على الأرض وسط بركة من الدماء من أثر جرح غائر في الرأس ، فأسرع باحثا عن طفلتيه، ليجد إحداهما ملقاة على أرض الصالة مغطاة ببطانية وسط دمائها التي تنزف من الوجه والرأس ، والثانية مغطاة ببطانية، والدماء تسيل منها في غرفة الخادمة، وبمعاونة الجيران تم نقل الطفلتين وأمهما إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر، وباشرت الأجهزة الأمنية وضبط الخادمة.