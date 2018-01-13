3 إصابات بإنفلونزا الطيور وجمع 3112 عينة

الرياض- واس

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جهودها لاحتواء تفشي مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) ، مؤكدة أنها حصرت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وجود ثلاث إصابات في كل من محافظة القويعية بمنطقة الرياض ومدينة بريدة بمنطقة القصيم، والمدينة المنورة في أحواش تربية تقليدية ، عدا إصابة المدينة المنورة فكانت في سوق الطيور .

وتتابع الفرق البيطرية الميدانية في محافظات الخرج وحريملاء وضرماء والدوادمي وحوطة بني تميم والافلاج وثادق والدرعية والقويعية بمنطقة الرياض وبريدة والبكيرية بمنطقة القصيم والأحساء بالمنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة، إجراءات التخلص الصحي الآمن من الطيور في أسواق الطيور وأحواش التربية التقليدية والمشاريع التي سجلت الإصابة فيها ومحيطها حسب خطة الطوارئ المعدة لمكافحة انتشار المرض بدائرة نصف قطرها 5 كم .

وفي جانب التشخيص المخبري استقبلت مختبرات الوزارة البيطرية حتى أمس (3112 عينة) لفحصها عن هذا المرض وتم انجازها جميعاً ، وجُمعت العينات بناء على بلاغات المواطنين، وإجراءات المسح الوبائي في محيط المناطق المصابة وكذلك غير المصابة لاكتشاف أي بؤر مرضية جديدة بشكل مبكر في مناطق المملكة المختلفة.

كما أن الوزارة مستمرة حالياً بتطبيق إجراءات منع تنقل الطيور الحية من دون إصدار إذن نقل مسبق، وتهيب الوزارة بملاك الطيور واصحاب المشاريع بالالتزام بقرار الوزارة بمنع التنقل بين المناطق إلا بإذن مسبق من الوزارة حسب ما تم الإعلان عنه سابقاً، وسيتم تطبيق ما ورد في المواد (51 ، 52) من اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 10/3/1424هـ بحق مخالفي قرار حظر تنقل الطيور الحية.

وبينت الوزارة أن الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ للثروة الحيوانية (8002470000) يعمل على مدار الساعة للإجابة عن الاستفسارات، وتقديم النصائح الارشادية لمربي الطيور بطرق وقايتها من المرض، بالإضافة إلى تلقي بلاغات الاشتباه بالمرض من الأفراد أو المشاريع الإنتاجية ، حيث بلغ عدد البلاغات الواردة إليها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 13 بلاغا تمت مباشرتها جميعاً ، في حين بلغ عدد الاستفسارات عن المرض 42 استفساراً ،وبذلك يصبح إجمالي البلاغات والاستفسارات 1482 بلاغاً واستفساراً منذ بداية اكتشاف المرض .

وفي جانب التوعية والارشاد البيطري مازالت الوزارة تواصل جهودها التوعوية عن مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في الأسواق والتجمعات في جميع مناطق المملكة.