3 إصابات فى حريق بجدة

جدة ــ البلاد

نجحت فرق الدفاع المدني بجدة، امس في إخماد حريق، اندلع في شقة بالدور الرابع بأحد مباني المدينة، بسبب تشبعها بالغاز.وقال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني ان مركز العمليات الموحد تلقى البلاغ، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة للموقع.

وبالوصول اتضح ان الحادث عبارة عن احتراق في شقة بالدور الرابع وتم اخماده عن طريق الفرق واخلاء جميع سكان العمارة عن طريق فرق الإنقاذ وآليات السلالم، ونتج عن الحادث ثلاثة إصابات نقلت إلى المستشفى إصابتين بحروق متفرقة لرجل وامرأة والثالث اصابته اختناق بالإضافة الى ثلاث حالات اصيبت بهلع وخوف تم الكشف والاطمئنان عليهم في الموقع.

وتابع القرني أن الشقة المحترقة تضررت نتيجة الاحتراق وانهارت أجزاء من جدران الشقة لتأثرها باشتعال لحظي نتيجة تسرب غاز ما أدى لتشبع الشقة بالغاز وباشرت جهة التحقيق مهمتها بالموقع.